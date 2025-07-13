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Генсек НАТО відвідає Вашингтон для зустрічі з Трампом

Говоритимуть, зокрема, про Україну.

Генсек НАТО відвідає Вашингтон для зустрічі з Трампом
Дональд Трамп і Марк Рютте
Фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 липня прибуде до Вашингтона з дводенним візитом для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, передає Sky News.

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Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальшу підтримку України, зокрема, нещодавню заяву Трампа про готовність передавати озброєння Києву через механізми НАТО.

Також у Білому домі анонсували «важливу заяву» президента щодо Росії, яку він має зробити у день візиту Рютте. За інформацією ЗМІ, йдеться про можливу підтримку законопроєкту про нові санкції проти Москви.

  • Минулого місяця Трамп і Рютте вже зустрічалися в Гаазі. 
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