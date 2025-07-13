Генсек НАТО відвідає Вашингтон для зустрічі з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 липня прибуде до Вашингтона з дводенним візитом для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, передає Sky News.

Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальшу підтримку України, зокрема, нещодавню заяву Трампа про готовність передавати озброєння Києву через механізми НАТО.

Також у Білому домі анонсували «важливу заяву» президента щодо Росії, яку він має зробити у день візиту Рютте. За інформацією ЗМІ, йдеться про можливу підтримку законопроєкту про нові санкції проти Москви.