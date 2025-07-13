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МАГАТЕ зафіксувало стрілянину біля енергоблоків Запорізької АЕС

Згодом експерти при огляді місця інциденту не виявили пошкоджень будівель або вибитих вікон.

МАГАТЕ зафіксувало стрілянину біля енергоблоків Запорізької АЕС
окупанти на ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС зафіксувала вночі сотні пострілів поблизу енергоблоків №5 і №6. 

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Про це 13 липня повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, ідеться на сайті Агентства.

Стрілянина тривала близько години, починаючи з 22:00. Наступного ранку під час обходу станції експерти МАГАТЕ побачили десятки гільз на землі, однак не виявили пошкоджень будівель або вибитих вікон.

«Будь-яка військова активність на території або поблизу великої атомної електростанції є абсолютно неприйнятною», – наголосив Ґроссі.

МАГАТЕ уточнює обставини перестрілки.

Як зазначили в агентстві, стрілянина сталася після низки інцидентів із застосуванням дронів біля ЗАЕС та інших ядерних об’єктів України, зокрема, ймовірного удару по місту Енергодар кілька днів тому.
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