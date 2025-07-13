МАГАТЕ зафіксувало стрілянину біля енергоблоків Запорізької АЕС

Згодом експерти при огляді місця інциденту не виявили пошкоджень будівель або вибитих вікон.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС зафіксувала вночі сотні пострілів поблизу енергоблоків №5 і №6.

Про це 13 липня повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, ідеться на сайті Агентства.

Стрілянина тривала близько години, починаючи з 22:00. Наступного ранку під час обходу станції експерти МАГАТЕ побачили десятки гільз на землі, однак не виявили пошкоджень будівель або вибитих вікон.

«Будь-яка військова активність на території або поблизу великої атомної електростанції є абсолютно неприйнятною», – наголосив Ґроссі.

МАГАТЕ уточнює обставини перестрілки.

Як зазначили в агентстві, стрілянина сталася після низки інцидентів із застосуванням дронів біля ЗАЕС та інших ядерних об’єктів України, зокрема, ймовірного удару по місту Енергодар кілька днів тому.