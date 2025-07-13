Генштаб ЗСУ: росіяни найбільш активно діють на п’яти напрямках фронту

Зокрема, на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому і Курському.

Станом на 16.00 13 липня росіяни 97 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Гай Чернігівської області; Клюси, Угроїди, Миропільське, Прогрес, Мар’їне Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник проводив сім наступальних дій, на даний час одне боєзіткнення триває. Противник завдав 6 авіаударів, загалом скинув 13 керованих бомб, та здійснив 133 обстріли, зокрема, три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські військові відбили три штурмових дії ворога поблизу Вовчанська та Зеленого.

Противник з початку доби чотири рази атакував на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На даний час точиться бій.

На Лиманському українські підрозділи відбили 11 атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Ще три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На Краматорському відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік Ступочок.

На Торецькому російські окупанти провели вісім штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. Українські підрозділи відбили сім атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 42 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 35 атак ворожих підрозділів.

На Новопавлівському загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне та Вільне Поле. Наші воїни вже відбили п’ять атак. Бої не вщухають.

На Оріхівському загарбницькі підрозділи двічі починали рух на позиції українців, намагались просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському на даний час українські захисники відбили три штурмові дії окупантів.