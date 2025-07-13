Росіяни знову вдарили по Слов'янську, постраждали цивільні

Армія РФ 13 липня вкотре атакувала місто Слов'янськ на Донеччині. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє Слов'янська МВА.

"Станом на 11:00 у мікрорайоні Лісний зафіксовані нові ворожі обстріли. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. За словами начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, наразі відомо про двох постраждалих, серед яких — 13-річний хлопчик", — ідеться у повідомленні.