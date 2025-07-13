У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову вдарили по Слов'янську, постраждали цивільні

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.

Росіяни знову вдарили по Слов'янську, постраждали цивільні
Росіяни обстріляли Слов'янськ
Фото: Слов'янська МВА

Армія РФ 13 липня вкотре атакувала місто Слов'янськ на Донеччині. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомляє Слов'янська МВА.

"Станом на 11:00 у мікрорайоні Лісний зафіксовані нові ворожі обстріли. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. За словами начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, наразі відомо про двох постраждалих, серед яких — 13-річний хлопчик", — ідеться у повідомленні.

  • Росіяни 12 липня обстріляли Слов'янськ із “Торнадо-С”, унаслідок загинула людина, три отримали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies