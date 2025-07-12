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Росіяни атакували центральну частину Слов'янська на Донеччині (оновлено)

Пошкоджені навчальний заклад, адмінбудівлі.

Росіяни атакували центральну частину Слов'янська на Донеччині (оновлено)
Фото: Вадим Лях

Росія обстріляла центральну частину міста Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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За інформацією Донецької облпрокуратури, ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Торнадо-С". Засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу. 

Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік. Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. 

На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі. 

Про це повідомляє очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ уранці 12 липня. Близько 8:00 ворожі снаряди влучили у центральну частину міста поблизу автовокзалу.

Через російський обстріл пошкоджено торговельний комплекс, станцію техобслуговування, навчальний заклад та адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією унаслідок атаки загинув чоловік 1990 року народження, кілька людей отримали поранення.
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