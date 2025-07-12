Зеленський: уночі РФ запустила по Україну 26 крилатих ракет і 597 БпЛА

У ніч на 12 липня Росія атакувала територію України 26-ма крилатими ракетами та запустила майже 600 безпілотників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", — ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях, ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.

Зеленський наголошує, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. "Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", — підкреслює Президент.