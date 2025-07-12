Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: уночі РФ запустила по Україну 26 крилатих ракет і 597 БпЛА

Ворог бив від Харківщини до Буковини.

Зеленський: уночі РФ запустила по Україну 26 крилатих ракет і 597 БпЛА
Фото: Володимир Зеленський

У ніч на 12 липня Росія атакувала територію України 26-ма крилатими ракетами та запустила майже 600 безпілотників. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Володимир Зеленський

Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях, ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу. 

Зеленський наголошує, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. "Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", — підкреслює Президент.

Фото: Володимир Зеленський
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies