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У Львові через обстріли РФ пошкоджені промислові об'єкти, кількість постраждалих зросла(доповнено)

Шахеди та ракети атакували західні регіони.

У Львові через обстріли РФ пошкоджені промислові об'єкти, кількість постраждалих зросла(доповнено)
Фото: Андрій Садовий

Оновлення. За інформацією ЛОВА, у Львові пошкоджені два промислових обʼєкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали вогнеборців. Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

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Станом на ранок 12 липня, за уточненими даними Львівської ОВА, окрім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.

Фото: Андрій Садовий

Також у місті пошкоджені два промислових обʼєкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали вогнеборців. 

Фото: Андрій Садовий

Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Фото: Андрій Садовий

Під час масованого обстрілу в ніч на 12 липня ворог зосередив удар на західних регіонах України.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Telegram, у місті зафіксовано влучання. 

Горить покрівля даху нежитлового приміщення у Залізничному районі. Також пошкоджено житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея.
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