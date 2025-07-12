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ЦПК: сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід Шабуніну в вигляді особистого зобов'язання

За даними Центру протидії корупції, Віталій перебуває за місцем несення служби в Харківській області. 

ЦПК: сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід Шабуніну в вигляді особистого зобов'язання
обшуки ДБР у Віталія Шабуніна
Фото: Facebook/Daria Kaleniuk

ДБР завершило слідчі дії у військовослужбовця і голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під ранок. Працівники бюро обіцяли клопотати про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, повідомили в ЦПК.

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Зараз Шабунін перебуває за місцем несення служби в Харківській області. У ЦПК вважають, що обшуки є "спробою з боку влади також отримати доступ до інформації" про їхню діяльність.

Сам Віталій слідчі дії й оголошену йому підозру поки публічно не коментував. За даними ЦПК, вчора в нього вилучили телефон. 

Хронологія подій 

21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну. 

Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата. 

Цього тижня, в четвер, Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі. 

Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родини Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".

"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.

Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство. 

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.

Також Шабуніна підозрюють у використанні позашляховика, ввезеного в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.
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