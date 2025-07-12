НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили 344 із 623 ворожих цілей

258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Сили ППО збили 344 із 623 ворожих цілей
Фото: Генштаб

У ніч на 12 липня РФ атакувала Україну 623-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 344 ворожі цілі.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, РФ атакувала Україну:

  • 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф. (339 – "шахеди");
  • 26 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 протиповітряна оборона знищила 344 засоби повітряного нападу противника:

  • 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
  • 25 крилатих ракет Х-101.

Фото: Повітряні сили
Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 20 ударних  БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

  • Уночі 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях, ще близько 20 поранених людей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies