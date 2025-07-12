Сили ППО збили 344 із 623 ворожих цілей

Зафіксовано влучання 1 ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 12 липня РФ атакувала Україну 623-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 344 ворожі цілі.

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