Сили ППО збили 344 із 623 ворожих цілей

У ніч на 12 липня РФ атакувала Україну 623-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 344 ворожі цілі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, РФ атакувала Україну:
- 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф. (339 – "шахеди");
- 26 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 протиповітряна оборона знищила 344 засоби повітряного нападу противника:
- 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
- 25 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання 1 ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.
- Уночі 12 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях, ще близько 20 поранених людей.