Унаслідок російських обстрілів на Черкащині є пошкодження

Унаслідок російського обстрілу на Черкащині пошкоджені 8 будинків та електромережі.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За інформацією очільника ОВА, у межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Без травмованих.

У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла залишилися пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.

Обстеження території триває.