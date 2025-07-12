Унаслідок російських обстрілів на Черкащині є пошкодження

Унаслідок російського обстрілу на Черкащині пошкоджені 8 будинків та електромережі.
Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За інформацією очільника ОВА, у межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Без травмованих.
У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла залишилися пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.
Обстеження території триває.
- Уночі 12 липня росіяни завдали по Україні комбінованого удару. Під обстрілом опинилися західні області України, а також місто Харків.
- У Львові через атаку РФ відомо про пошкодження і чотирьох постраждалих.
- У Луцьку знищено приватний будинок через російський обстріл.
- У Чернівцях через комбіновану атаку загинули 2 людей, 14 поранені, четверо з них - у важкому стані.