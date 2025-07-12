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Унаслідок російських обстрілів на Черкащині є пошкодження

Вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків.

Унаслідок російських обстрілів на Черкащині є пошкодження
Фото: Ігор Табурець

Унаслідок російського обстрілу на Черкащині пошкоджені 8 будинків та електромережі.

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Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За інформацією очільника ОВА, у межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Без травмованих.

У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла залишилися пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.

Обстеження території триває.
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