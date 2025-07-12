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У Конгресі вимагають розслідування дій голови Пентагону щодо допомоги Україні

Піт Геґсет ухвалював рішення без погодження з президентом.

У Конгресі вимагають розслідування дій голови Пентагону щодо допомоги Україні
Дональд Трамп і міністр оборони Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Група республіканських сенаторів ініціювала проведення розслідування щодо того, чому міністр оборони США Піт Геґсет самовільно ставив на павзу надання Україні військової допомоги.

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Як пише The Hill, законотворці вважають "провалом на багатьох рівнях" той факт, що припинення поставок зброї нашій державі, судячи з усього, відбулося без погодження з верховним головнокомандувачем армії США, президентом Дональдом Трампом.

Однопартійці господаря Білого дому вважають "тривожним та проблемним" повідомлення про те, що Геґсет міг і раніше без дозволу з Овального кабінету чинити перешкоди допомозі Україні з боку США. Деякі з сенаторів називають очільника Пентагону негідним своєї посади та навіть "аматором".
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