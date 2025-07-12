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На війні з російськими окупантами загинув доброволець з Угорщини Асер Беньямін

Ймовірно, він воював у 3 ОШБр.

На війні з російськими окупантами загинув доброволець з Угорщини Асер Беньямін
На війні з російськими окупантами загинув доброволець з Угорщини Асер Беньямін
Фото: Szabolcs Panyi

21-річний доброволець з Угорщини Асер Беньямін загинув на війні з російськими окупантами в Україні 24 травня.

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Про це повідомляє Telex з посиланням на джерела в Україні та Угорщині, а також на батька загиблого.

“Асер Беньямін, який народився у 2004 році, спочатку був контрактником у Збройних силах Угорщини, але, за нашою інформацією, він не з'явився на місце служби у березні 2023 року, і з цієї причини проти нього було порушено кримінальне провадження”, - йдеться у повідомленні. 

Видання додає, що Асер Беньямін повідомив своєму начальнику про намір воювати за Україну.

За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Асер Беньямін служив в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Як зазначається, угорська дипломатія працює над поверненням тіла Асера додому. Водночас батько загиблого, Асер Натан, який живе в Канаді, хоче, аби його сина поховали в Києві або в Торонто, оскільки він наприкінці 2010-х років втік до Канади, де йому надали політичний притулок.
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