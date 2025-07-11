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Зеленський анонсував нові європейські оборонні пакети

Також глава держави очікує від уряду і свого Офісу результати і пригрозив «кадровими висновками».

Зеленський анонсував нові європейські оборонні пакети
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна працює з партнерами над новим постачанням і більшим виробництвом зброї та над більшим забезпеченням армії та очікує на нові пакети допомоги.

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Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 11 липня.

«Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями ... Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом. Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети», - сказав Зеленський.

Президент додав, що очікують також найближчим часом «сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну».

Зеленський підкреслив, що очікує від уряду і свого Офісу «щодо кожної домовленості з нашими партнерами, щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто й що досі на виконанні», інакше будуть «персональні, кадрові висновки».

  • Про відновлення постачання допомоги заявили США, а невдовзі Дональд Трамп сказав, що домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України буде відбуватися через Альянс.
  • Також на Конференції з відновлення України стало відомо про ситуацію довкола нових систем ППО Patriot і хто їх буде фінансувати.
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