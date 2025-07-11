ЗМІ: в РФ вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК

У російському місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області РФ, уночі 10 липня стався потужний вибух на трубопроводі, що забезпечує російський ВПК.

Про це Укрінформу повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За словами співрозмовника, унаслідок спецоперації знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

Пропускна здатність ураженого газогону – 2,6 мільярда кубічних метрів природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 м3 газу.

Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів США, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1,3 млн доларів.

Як розповідає співрозмовник, роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення об’єму постачання газу на вказаний період до 25 млн кубометрів.

Відтак, це призведе до непрямих матеріальних збитків на майже $76 млн.

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок "потужних хлопків" місцеве населення було "глибоко стурбоване". На місце події відразу виїхали екстрені служби та ремонтні бригади.

"Західному Сибіру, з його багатющими природними надрами, який буквально годує Москву і дозволяє жити Кремлю в розкошах, варто вчергове задуматися про своє окремішнє майбутнє. Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні "незрозумілі вибухи" припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т.зв. «сво» а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде "что-то проісходіть" з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками", – прокоментував подію співрозмовник з української розвідки.