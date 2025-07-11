Затриманим загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція викрили у Херсоні сімох колаборантів, які працювали на росіян під час окупації Херсона.

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні ще сімох колаборантів. Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону", – ідеться у повідомленні.

Як повідомляють у відомстві, серед затриманих – батько та син, які після захоплення обласного центру вступили до так званого "управління виконання покарань по Херсонській області". Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90.

Фото: СБУ

Перебуваючи на "посадах молодших інспекторів", вони охороняли периметр тюрми та камери, в яких перебували учасники руху опору.

Також викрито колишнього правоохоронця, який вступив до 1-го загону оперативного призначення "грім" мвс рф, у лавах якого здійснював облави на оселі місцевих жителів. Під час таких рейдів колаборант спільно з окупантами викрадав людей та розграбовував приватне майно.

Фото: СБУ

Ще одна затримана – жителька Бериславського району, яка була "правою рукою" місцевого гауляйтера та "розселяла" рашистів у будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Також викрито злочини мешканки Херсону, яка працювала "заступницею" керівника окупаційної "філії" пенсійного фонду рф та закликала містян допомагати агресору.

Крім неї затримано колишню заступницю головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти "підвищили" до керівника захопленого закладу. За це вона перереєструвала установу за російським законодавством та виплачувала зарплати в рублях.

Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму рф обходив будинки односельчан та агітував їх голосувати за "приєднання" регіону до складу рф.

Фото: СБУ

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.