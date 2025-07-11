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ГоловнаСуспільствоЖиття

У Резерв+ з'явилася можливість сплати штрафу за невчасне уточнення персональних даних

Поки доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних.

У Резерв+ з'явилася можливість сплати штрафу за невчасне уточнення персональних даних
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

У Резерв+ з'явилася можливість сплати штрафу за невчасне уточнення персональних даних.

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Як повідомили у Міноборони, тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. 

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

Як сплатити штраф:

  • Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок.
  • Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. 
  • Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби. 

У міністерстві зазначили, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.
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