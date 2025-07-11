У Резерв+ з'явилася можливість сплати штрафу за невчасне уточнення персональних даних.

Як повідомили у Міноборони, тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

Як сплатити штраф:

Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок.

Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

У міністерстві зазначили, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.