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РФ атакувала Україну 79 ударними дронами. ППО збила та знешкодила 60 з них

Зафіксували влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, а падіння збитих дронів – на 3 локаціях.

РФ атакувала Україну 79 ударними дронами. ППО збила та знешкодила 60 з них
війна з РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 11 липня (із 22.30 10 липня) Росія атакувала 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. До 60 із них – це "шахеди".

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Про це повідомили у Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.00 протиповітряна оборона збила 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксували влучання 19 БпЛА у 8 локаціях,а  падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях.

Фото: Повітряні сили

  • Внаслідок ранкової атаки ворога по Одесі поранені вісім людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
  • Російська армія близько 5:30 атакувала Харків дронами. Поцілила по житловій забудові в центрі міста, в Салтівському районі. Вибухи пошкодили пологовий. 
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