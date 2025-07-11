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Життя в окупації

У Старобільську на Луганщині окупанти роздають повістки неповнолітнім хлопцям

Це робиться для того, аби у дітей не було можливості покинути ТОТ.

У Старобільську на Луганщині окупанти роздають повістки неповнолітнім хлопцям
захід в так званому Центрі підготовки громадян до військової служби та військово-патріотичного виховання «Південнобережний» РВ Д
Фото: almenda.org

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині російська окупаційна влада надсилає повістки до війська 11-класникам. Про це LB.ua повідомила близька людина одного зі старшокласників, який отримав таку повістку, хоча йому ще немає 18 років.

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Нам передали фото цієї повістки, проте ми не публікуватимемо її з міркувань безпеки, але редакція готова надати інформацію та фото на запит правоохоронним органам. Там вказано, що хлопцю, 2007 року народження, який станом на зараз є неповнолітнім і навчається в одній зі шкіл Старобільська, необхідно зʼявитися у “військовий комісаріат для проходження призовної комісії”. 

Дата “призовної комісії” — мало не в день досягнення  18-річчя — аби у дітей не було можливості покинути ТОТ. 

Проте, кажуть наші співрозмовники, на тимчасово окупованих територіях дедалі більше фіксують випадків, коли на війну проти України забирають і неповнолітніх громадян. 

Також, за даними Центру національного спротиву, Володимир Путін “дозволив укладати контракти з армією РФ навіть тим, хто не має російського громадянства”. Проте цей “закон” є лише формальністю, бо тривалий час на тимчасово окупованих територіях відбувається прихована мобілізація громадян України, які не оформили російські паспорти.
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