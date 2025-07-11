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У Білозерці росіяни обстріляли медзаклад, пацієнт і працівники постраждали

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

У Білозерці росіяни обстріляли медзаклад, пацієнт і працівники постраждали
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 11 липня, зранку росіяни з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херснської області. Постраждали троє людей. 

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Про це повідомили у ОВА. 

Через “прильоти” пошкоджено будівлю медзакладу, а також постраждав пацієнт та двоє працівників. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки. 

У медсестри 1978 року народження – вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата. Водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки. 

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

  • Упродовж доби війська Росії атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 14 людей дістали поранення.
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