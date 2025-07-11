У Білозерці росіяни обстріляли медзаклад, пацієнт і працівники постраждали

Сьогодні, 11 липня, зранку росіяни з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херснської області. Постраждали троє людей.

Про це повідомили у ОВА.

Через “прильоти” пошкоджено будівлю медзакладу, а також постраждав пацієнт та двоє працівників. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки.

У медсестри 1978 року народження – вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата. Водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.