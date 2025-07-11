Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили там людину

Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів.

159 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. 48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

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