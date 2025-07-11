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Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили там людину

Від атак ворога постраждали 16 населених пунктів області. 

Росіяни завдали майже 600 ударів по Запорізькій області і поранили там людину
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. 48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. 

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Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці. 

419 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Смоляне, Червонодніпрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новопавлівку. 

7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

159 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. 

Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів.

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки

  • Російська армія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування військ для відновлення активних штурмових дій на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках
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