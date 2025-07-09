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Сили оборони: ворог планує відновити штурмові дії на Запоріжжі та Херсонщині

Ворог активізував обстріли по правому берегу Дніпра на Херсонщині.

Сили оборони: ворог планує відновити штурмові дії на Запоріжжі та Херсонщині
Фото: Генштаб

Російська армія на Запорізькому напрямку проводить перегрупуваннявійськ для відновлення активних штурмових дій на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

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Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Противник проводить зараз певні перегрупування сил і засобів, підтягує на передові позиції особовий склад штурмових груп, проводить інженерне забезпечення цих штурмів, наприклад розміновує шляхи проходу, крім того, підтягує свої резерви і логістику, готуючись до того, щоб відновити активні штурмові дії на двох запорізьких напрямках: Оріхівському і Гуляйпільському", — каже Волошин.

Російські війська намагаються просунутися біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Також ворог підтягує особовий склад на Придніпровський напрямок, де, вочевидь, протягом кількох днів намагатиметься відновити активні штурмові дії.

"За декілька останніх днів у нас збільшилась кількість ворожих авіаційних ударів. Ворог почав дуже активно працювати по правому берегу на Херсонському напрямку, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по декількох населених пунктах", — каже речник.

Волошин додає, що ворог посилив обстріли дронами-камікадзе по Херсону і по населених пунктах на правому березі Дніпра: "Щодня ми там фіксуємо близько 200-250 ударів дронів-камікадзе, при тому що було десь 150-180".
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