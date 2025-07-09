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Голова бюджетної комісії Київради Вітренко може стати новим міністром освіти

Нині він обіймає також посаду заступник глави МОН.

Голова бюджетної комісії Київради Вітренко може стати новим міністром освіти
перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко
Фото: Анна Стешенко

На посаду нового міністра освіти і науки обговорюють кандидатуру теперішнього заступника міністра Андрія Вітренка. 

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Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун.

Вітренко є також головою бюджетної комісії Київради від «Слуги народу».

Совсун назвала його протеже Євгена Кошового з «95 кварталу», скандальних Дениса Комарницького й Миколи Тищенка.

«За словами джерела ZN.UA, у 2020 році в команду слуг його міг рекомендувати Євген Кошовий з «Кварталу 95», вони сусіди, живуть в одному будинку. На етапі виборчої кампанії лобістом Вітренка і організатором його виборчої кампанії став Денис Комарницький на прохання Миколи Тищенка. Комарницький навіть наполягав, що Андрія Вітренка призначили секретарем Київради... До речі, на «плівках Комарницького» Андрій Вітренко також є. Також він активно підтримував колишнього ректора НАУ Максима Луцького та колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета», - розповіла нардепка.

Совсун нагадала, що Вітренко зі Шкарлетом відмовлялися підписувати контракт із новообраним ректором Могилянки Сергієм Квітом, але оперативно зробили це з Андрієм Одарченком, який очолив Державний біотехнологічний університет. «Одарченко натоді був депутатом від слуг, пізніше, за інформацією НАБУ, пропонував тодішньому голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму хабар на 50 тис. доларів, а у 2024 році втік за кордон», - повідомила депутатка.

Вона нагадала і той факт, що студентський парламент в КНУ імені Шевченка свого часу виступив проти призначення Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків ректора.

  • У квітні цього року Андрія Вітренка вчергове звинуватили в плагіаті. Ознаки академічної недоброчесності виявили в його дисертації, захистивши яку посадовець здобув ступінь кандидата економічних наук, ішлося в аналізі активістів громадської ініціативи "Дисергейт".
  • Наразі міністерство освіти очолює Оксен Лісовий.
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