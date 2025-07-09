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Ігнат: Росія нарощує застосування "шахедів" і дронів-імітаторів під час обстрілів України

Повітряні сили ЗСУ застосовують різні засоби знищення ворожих БпЛА.

Ігнат: Росія нарощує застосування "шахедів" і дронів-імітаторів під час обстрілів України
Фото: скріншот

Росіяни збільшують використання ударних безпілотників та дронів-імітаторів під час повітряних атак по Україні.

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Про це начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів у коментарі "Укрінформу".

"Достатньо взяти ту статистику, яку маємо за травень-червень, коли Росія поступово збільшує кількість засобів повітряного нападу, атакує з різних напрямків, різними типами дронів, ракет - ідуть крилаті, балістичні, аеробалістичні... Бачимо, що нарощують вони (атаки) саме кількісно; там немає особливого збільшення ракет, а от саме ударних БпЛА і — основне — імітаторів стає більше", — каже Ігнат.

За словами речника, під час нічної атаки 9 липня ворог запустив понад 300 ударних БпЛА, решта були дрони-імітатори. Також Ігнат зазначає, що спочатку ворог запускає дрони-імітатори для того, щоб зімітувати той чи інший Shahed.

"Залітають у складі груп, можуть летіти доволі кучно один до одного, тому радіолокаційно може бути видно, що це один Shahed, а насправді там може бути чотири, або ж імітатор один, а можуть бути чотири-п'ять. Потім вони вже можуть розділятися і летіти у різних напрямках, з різного боку атакувати ту чи іншу ціль. Звісно, є особливості параметрів польоту, якщо ми говоримо про радіолокаційне виявлення — маркер на моніторі. При наближенні до цілі об'єкта, до пунктів спостереження, де візуально та акустично теж іде ідентифікація тієї чи іншої цілі, і вже приймається рішення, коли знаємо, що це Shahed чи дрон-імітатор, на визначення засобу щодо їхнього знищення", — кажу військовий.

Також речник відзначає, що Повітряні сили мають різні засоби знищення ворожих літальних апаратів.

"Розуміємо, що авіація винищувальна працює, при таких атаках, безумовно, будуть працювати всі, зокрема гелікоптери армійської авіації, ППО Сухопутних військ, зенітно-ракетні війська, РЕБ, мобільно-вогневі групи — сьогодні найбільше збили саме вони... І також БпЛА-перехоплювачі залучаються дуже активно. Сьогодні десятки цілей на їхньому рахунку, цей напрямок теж розвивається", — додає він.

  • У ніч на 9 липня ворог атакував 728 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк. 
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