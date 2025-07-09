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Джерела: правоохоронці влаштували масштабні обшуки на митниці в трьох областях

Це – частина роботи задля недопущення підриву безпеки. 

СБУ та Офіс генерального прокурора нині проводять масштабні обшуки на митниці в трьох областях: Одеській, Волинській і Чернівецькій. Про це LB повідомили співрозмовники в правоохоронних органах.

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Також участь у обшуках беруть Нацполіція і БЕБ. За словами джерел, це – частина роботи СБУ задля недопущення спроб підриву нацбезпеки.

Обшуки на митниці
Фото: надано джерелами
Обшуки на митниці

"Ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України", – прокоментував співрозмовник видання. 
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