Джерела: правоохоронці влаштували масштабні обшуки на митниці в трьох областях

СБУ та Офіс генерального прокурора нині проводять масштабні обшуки на митниці в трьох областях: Одеській, Волинській і Чернівецькій. Про це LB повідомили співрозмовники в правоохоронних органах.

Також участь у обшуках беруть Нацполіція і БЕБ. За словами джерел, це – частина роботи СБУ задля недопущення спроб підриву нацбезпеки.

Фото: надано джерелами Обшуки на митниці

"Ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України", – прокоментував співрозмовник видання.