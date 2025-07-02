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17 млн грн збитків: судитимуть екскерівника Полтавської митниці, начальник митного посту та 8 держінспекторів

Обвинувальний акт скеровано до суду.

17 млн грн збитків: судитимуть екскерівника Полтавської митниці, начальник митного посту та 8 держінспекторів
Фото: ДБР

Працівники ДБР за сприяння керівництва Держмитслужби завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили колишній керівник Полтавської митниці, начальник митного посту та 8 державних інспекторів.

Посадовці систематично допомагали розмитнювати розчинну каву за штучно заниженими цінами. Вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортеру суттєво занижувати обов’язкові платежі до бюджету.

Через таку «співпрацю» лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн грн митних надходжень.

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У межах досудового розслідування проведено понад 50 експертних досліджень. Також в рамках міжнародної правової допомоги отримано офіційну інформацію з Бразилії про реальну вартість кави, яка в кілька разів перевищувала ту, що декларувалась на Полтавській митниці.

Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 6 років позбавлення волі.

З метою відшкодування збитків на майно обвинувачених загальною вартістю понад 55 млн грн накладено арешт.
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