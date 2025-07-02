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Прокурори викрили масштабну схему підробки офіційних документів

49-річний мешканець Дніпра разом із братом та сином організували нелегальний «бізнес», до якого залучили спільників із різних регіонів України.

Прокурори викрили масштабну схему підробки офіційних документів
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, яка займалася масовою підробкою та збутом офіційних документів з голографічними захисними елементами.

За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом із братом та сином організували нелегальний «бізнес», до якого залучили спільників із різних регіонів України. 

Вони чітко розподілили ролі: одні відповідали за технічне забезпечення та програмне забезпечення, інші — за пошук дійсних бланків документів, внесення в них фальшивих даних і розміщення голограм.

Замовників підшукували через один із месенджерів, а виготовлені документи надсилали поштою, використовуючи вигадані імена та номери телефонів для конспірації.

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Правоохоронці провели 40 обшуків у 8 областях та Києві. Під час слідчих дій вилучили фальшиві документи, зокрема МВС та Нацполіції, оргтехніку, банківські картки, чорнову бухгалтерію, зброю, боєприпаси та чотири автомобілі.

Зловмисникам інкримінують створення та участь у злочинній організації, виготовлення і збут голографічних елементів, підробку та використання фальшивих документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Організатора та трьох учасників взято під варту, іншим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Досудове розслідування триває. 
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