Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, яка займалася масовою підробкою та збутом офіційних документів з голографічними захисними елементами.
За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом із братом та сином організували нелегальний «бізнес», до якого залучили спільників із різних регіонів України.
Вони чітко розподілили ролі: одні відповідали за технічне забезпечення та програмне забезпечення, інші — за пошук дійсних бланків документів, внесення в них фальшивих даних і розміщення голограм.
Замовників підшукували через один із месенджерів, а виготовлені документи надсилали поштою, використовуючи вигадані імена та номери телефонів для конспірації.
Правоохоронці провели 40 обшуків у 8 областях та Києві. Під час слідчих дій вилучили фальшиві документи, зокрема МВС та Нацполіції, оргтехніку, банківські картки, чорнову бухгалтерію, зброю, боєприпаси та чотири автомобілі.
Зловмисникам інкримінують створення та участь у злочинній організації, виготовлення і збут голографічних елементів, підробку та використання фальшивих документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).
Організатора та трьох учасників взято під варту, іншим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.
Досудове розслідування триває.