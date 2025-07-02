49-річний мешканець Дніпра разом із братом та сином організували нелегальний «бізнес», до якого залучили спільників із різних регіонів України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, яка займалася масовою підробкою та збутом офіційних документів з голографічними захисними елементами.

За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом із братом та сином організували нелегальний «бізнес», до якого залучили спільників із різних регіонів України.

Вони чітко розподілили ролі: одні відповідали за технічне забезпечення та програмне забезпечення, інші — за пошук дійсних бланків документів, внесення в них фальшивих даних і розміщення голограм.

Замовників підшукували через один із месенджерів, а виготовлені документи надсилали поштою, використовуючи вигадані імена та номери телефонів для конспірації.

Правоохоронці провели 40 обшуків у 8 областях та Києві. Під час слідчих дій вилучили фальшиві документи, зокрема МВС та Нацполіції, оргтехніку, банківські картки, чорнову бухгалтерію, зброю, боєприпаси та чотири автомобілі.

Зловмисникам інкримінують створення та участь у злочинній організації, виготовлення і збут голографічних елементів, підробку та використання фальшивих документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Організатора та трьох учасників взято під варту, іншим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Досудове розслідування триває.