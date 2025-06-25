Родина художника Федора Тетянича повідомила, що на виставці “Прозорі” в Українському домі представлено шість робіт, надані галереєю “Дукат”, приписані Тетяничу - за твердженням родини, вони не є творами цього художника. Про це йшлося на пресконференції в медіацентрі «Територія реформ».

У пресконференції взяли участь дружина художника Ганна Тетянич, син художника Богдан-Любомир Тетянич-Бублик, онука художника Ганна Михаловська, співавтор художника в окремих мистецьких проектах Геннадій Гутгарц, а також художники Євгенія Бєлорусець та Микита Кадан, які працювали зі спадком Тетянича.

Фото: скрін відео пресконференція в медіацентрі «Територія реформ»

Учасники пресконференції також заявили, що ще дві непідтверджені роботи художника перебувають зараз на виставці «Приснився мені сон» в галереї “Дукат”. За їх твердженням, стилістичні та композиційні особливості цих восьми творів вказують на те, що Тетянич не міг бути їх автором.

“У 2023 році до мене звернувся Леонід (Комський, власник галереї “Дукат”. – Ред.) і попросив підтвердити авторство робіт, – розповів Богдан-Любомир Тетянич-Бублик. – Раніше ми йому продали оригінальні твори Федора Тетянича, і я думав, що йдеться саме про них. Але виявилося, що він хоче підтвердження для інших, сумнівних робіт, які тепер спливли на виставках. Ми їх вже бачили і раніше – і в “Дукаті”, і в М17 – вони були підписані Тетяничем. Але раніше ми як родина Тетянича ніяк не фігурували в організації цих подій; натомість тепер Український дім заявляє, що експозиція була погоджена з родиною художника. Насправді ж нам показували лише окремі її частини, і ми до відкриття не знали, що ці сумнівні твори там виставлять.”

Фото: скрін відео Робота, авторство якої родина Тетянича ставить під сумнів

Фото: скрін відео Робота, авторство якої родина Тетянича ставить під сумнів

Фото: скрін відео Робота, авторство якої родина Тетянича ставить під сумнів

Учасники також говорили про важливість захисту творчої спадщини художника від фальсифікацій, які потрапляють у публічне поле у вигляді об’єктів непідтвердженого походження, втім в якості творів його авторства.

“Уявіть собі ситуацію: на виставці висять три автентичні роботи, передані родиною художника, а навколо них – якісь незрозумілі об’єкти, наприклад, валіза. І складається враження, ніби це валіза Тетянича. Цей об’єкт таким чином легалізується, і потім легко уявити його на якомусь аукціоні”, – каже Геннадій Гутгарц.

Фото: Український дім Частина експозиції "ПроЗорі"

LB.ua звернувся за коментарем до галереї “Дукат”:

“Роботи, про які йдеться, було придбано Артфундацією «Дукат» у визначного львівського митця Петра Гулина в 2017 році, про що є документ, підписаний всіма сторонами угоди. Петро Гулин і Федір Тетянич познайомилися наприкінці 1960-х років і певний час разом працювали в Тернополі (зараз Петро Гулин постійно проживає у Львові). Вказані роботи були подаровані Петрові особисто Федором Тетяничем.

Ми не зверталися до Ганни Тетянич за підтвердженнями робіт, придбаних у Петра Гулина, про які йдеться у її претензії, їхній провенанс не підлягає сумніву. «Дукат» звертався за письмовими підтвердженнями робіт, придбаних безпосередньо в родини й таких, що продавалися на аукціонах «Дукату». Зазначимо, що на наших аукціонах продаються виключно твори Тетянича, надані родиною й за підписами членів родини.

Зазначимо, згадані картини були представлені на виставці InFormal у 2018 році, де були присутні члени родини Тетянича, й опубліковані у відповідному каталозі, а від 2019 року опубліковані в електронному архіві Ukrainian Unofficial. Тобто вже щонайменше 7 років картини перебувають у відкритому доступі, проте чомусь тільки тепер у родини з’явилися претензії до їх автентичності.

Перший лист-претензію від Ганни Тетянич ми одержали тільки 11 червня 2025 року, тобто майже за три тижні після відкриття виставки “ПроЗорі” 22 травня, на якому був особисто присутній син Федора й Ганни Тетяничів, Богдан-Любомир Тетянич-Бублик, а також він неодноразово відвідував експозицію з друзями та знайомими в наступні дні, запрошував до відвідування виставки підписників своїх соцмереж.

Артфундація «Дукат» цілком упевнена в автентичності творів, про які йдеться, маючи не один тому доказ. Це сертифікати відповідності робіт, власноруч підписана знаним художником Петром Гулиним заява про походження цих робіт і передачу їх до колекції Артфундації «Дукат», а також відеозапис з його споминами про знайомство з Федором Тетяничем.

Також, відколи пані Ганна розпочала свою кампанію проти Артфундації «Дукат», ми здійснили додаткові техніко-технологічні (хімічний аналіз живописного шару роботи) та мистецтвознавчі експертизи, які безумовно підтверджують: картини з колекції Гулина були створені Федором Тетяничем наприкінці 1960-х — початку 1970-х років, тобто більше ніж за 20 років до знайомства Федора Тетянича з Ганною Бублик, яке відбулося 1993 року. Думки провідних українських мистецтвознавців щодо автентичності цих робіт цілком збігаються: роботи належать пензлю Федора Тетянича.

Проте ці резонні доводи, на жаль, не впливають на переконання родини. Зараз, коли Артфундація «Дукат» спільно з «Українським Домом» здійснила резонансний виставковий проєкт, Ганна Тетянич раптово нівелює роки співпраці, висуваючи абсурдні звинувачення та фактично наклепи не тільки в бік Артфундації «Дукат», але й на адресу інших поважних особистостей, як-от Петро Гулин.

Ми дуже засмучені необхідністю відволікатись від роботи на спростування абсурдних звинувачень на нашу адресу та на адресу наших колег. Як і раніше, Артфундація «Дукат» зацікавлена в ґрунтовному вивченні та популяризації творчої спадщини Тетянича, воліючи залишатися в мистецькій площині, проте не виключаємо, що нам доведеться захищати свої честь і гідність у правовому полі”.

Фото: Український дім Федір Тетянич. Частина експозиції "ПроЗорі"

Про Федора Тетянича (Фрипулья):