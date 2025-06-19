Оголошено переможців премії PinchukArtCentre-2025

Премія PinchukArtCentre ‒ одна з мистецьких нагород країни, яка присуджується молодим художникам до 35 років.

Премію PinchukArtCentre в галузі сучасного мистецтва цьогоріч отримала Леся Васильченко.

Про це стало відомо під час церемонії нагородження, пише Суспільне.Культура.

Приз глядацьких симпатій та другу спеціальну премію взяв Євген Коршунов. Першу спеціальну премію отримує Катерина Алійник.

Як пояснили PinchukArtCentre, Леся Васильченко – художниця, що досліджує взаємозв’язки між візуальною культурою, технологіями та політикою часу.

"Її практика охоплює рухоме зображення, інсталяції, кураторство та медіа археологію, в межах яких Васильченко створює простори для переосмислення футурності. В її роботах час є головним протагоністом, що існує поза людським сприйняттям. Її роботи експонувалися у MUNCH Museum, Henie Onstad Art Center, Kunsthall Oslo, а також увійшли до колекції Музею сучасного мистецтва KIASMA / Фінської національної галереї в Гельсінкі", – розповіли в центрі.

Ось деякі її роботи:

"Хроносфера", 2024

Присвячена війні в Україні. Поєднує CGI-анімація, супутникові дані, зняті матеріали та штучний інтелект.

Фото: PinchukArtCentre у Facebook Хроносфера

"Відчуття Близького-до-Теперішнього Часу", 2023

Це інсталяція на чотири екрани, що демонструють дані супутникового зондування планетарних змін. Рухомі зображення фіксують повільне танення льодовиків та момент землетрусу, стан ядерної політики в світі та спричиненому війною екоциду в Україні. Робота досліджує взаємозв’язок між людськими, технологічними та геологічними часом.

Фото: PincukArtCentre у Facebook

"Покарання Нескінченності", 2024

Інсталяція досліджує космологію часу, переплітаючи техноутопічні й соціально-політичні наративи. Основою є відеоробота "Діти Безмежжя" за текстом письменника-косміста Олеся Бердника та відео "Про Руїни". Інші елементи включають скульптури та зображення, які підкреслюють крихкість людського існування в масштабах нескінченності.

Фото: PinchukArtCentre у Facebook

Про премію

Премія PinchukArtCentre ‒ одна з мистецьких нагород країни, яка присуджується молодим художникам до 35 років. Разом із грошовою винагородою переможець автоматично отримує номінацію на міжнародну премію Future Generation Art Prize 2026, що відкриває нові можливості на світовій арт-сцені.

Цьогорічна виставка, яка відкрилася в лютому, представила нові роботи 20 фіналісток і фіналістів з різних міст України. Роботи охоплюють широкий спектр медіа: живопис, відеоарт, інсталяції, перформанси, об’єкти та міждисциплінарні практики.

Особливу відзнаку поза конкурсом присуджено Вероніці Кожушко ‒ художниці з Харкова, яка загинула 30 серпня 2024 року внаслідок російського ракетного удару.