Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаКультура

Українських видавців запрошують на програму обміну досвіду до Гельсінкі

Дедлайн подачі заявок на конкурс 20 червня 2025 року.

CultHub
Українських видавців запрошують на програму обміну досвіду до Гельсінкі
Фото: Український інститут книги

Український інститут книги разом з фінськими колегами FILI – Finnish Literature Exchange запрошують до конкурсу на участь у програмі обміну досвідом в межах міжнародного тижня редакторів для видавців нон-фікшн літератури. Про це інститут пише на своїй сторінці у фейсбуці.

У конкурсі можуть взяти участь українські видавці, які купують та продають права на переклад нон-фікшну.

Дедлайн заповнення анкети: 20 червня (включно).

До участі у програмі обміну досвідом фінськими колегами буде відібраний один український видавець, який поїде до Гельсінкі у період з 27 по 29 серпня включно (плюс дні в дорозі).

 Усі витрати (авіапереліт економ класом, проживання та харчування в межах програми) беруть на себе наші фінські колеги.

У межах програми обміну досвідом учасники програми самі домовляються про зустрічі з фінськими літературними агентами, контакти та інформацію про яких надасть FILI. Окрім B2B зустрічей з фінськими видавцями, програма обміну досвідом складатиметься зі знайомства з фінським видавничим бізнесом, літературними добірками та обміну культурного досвіду.

Робоча мова візиту: англійська.

*FILI – Finnish Literature Exchange – це неурядова організація, яка підтримує переклад, друк і видання фінської літератури за кордоном.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies