Український інститут книги разом з фінськими колегами FILI – Finnish Literature Exchange запрошують до конкурсу на участь у програмі обміну досвідом в межах міжнародного тижня редакторів для видавців нон-фікшн літератури. Про це інститут пише на своїй сторінці у фейсбуці.

У конкурсі можуть взяти участь українські видавці, які купують та продають права на переклад нон-фікшну.

Дедлайн заповнення анкети: 20 червня (включно).

До участі у програмі обміну досвідом фінськими колегами буде відібраний один український видавець, який поїде до Гельсінкі у період з 27 по 29 серпня включно (плюс дні в дорозі).

Усі витрати (авіапереліт економ класом, проживання та харчування в межах програми) беруть на себе наші фінські колеги.

У межах програми обміну досвідом учасники програми самі домовляються про зустрічі з фінськими літературними агентами, контакти та інформацію про яких надасть FILI. Окрім B2B зустрічей з фінськими видавцями, програма обміну досвідом складатиметься зі знайомства з фінським видавничим бізнесом, літературними добірками та обміну культурного досвіду.

Робоча мова візиту: англійська.

*FILI – Finnish Literature Exchange – це неурядова організація, яка підтримує переклад, друк і видання фінської літератури за кордоном.