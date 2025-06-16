Європейська комісія і Europa Nostra оголосили переможців премії European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2025, що співфінансується програмою Європейського Союзу «Креативна Європа». Цього року найпрестижнішу європейську нагороду в царині спадщини серед інших переможців отримавФестиваль «Різні разом», організатором якого є Мистецький арсенал. Про це повідомляє прес-служба Мистецького Арсеналу в своєму прес-релізі.

Фото: Роман Шаламов

Центральною складовою успіху Фестивалю «Різні разом» є фокус на спільній творчості та взаємодії. Насичена передфестивальна програма з розбудови потенціалу підтримує фахівців у сфері спадщини через навчання, мережування і менторство, зосереджуючись на музеях із прифронтових регіонів. У 2023 році гранти на подорожі дозволили десяти організаціям із регіонів, які серйозно постраждали від війни Росії проти України, взяти участь у нашому фестивалі, а п'ять музеїв отримали додаткову підтримку для створення і презентації освітніх проєктів на фестивалі. У 2024 році кількість підтриманих учасників подвоїлася.

Фото: Олександр Попенко

Премія European Heritage Awards / Europa Nostra Awards була започаткована Європейською комісією у 2002 році і відтоді впроваджується Europa Nostra. Впродовж 23 років Премія є ключовим інструментом визнання і просування різноманітних цінностей спадщини для європейської культури, суспільства, економіки і довкілля.

Переможців відзначать 13 жовтня на Церемонії нагородження European Heritage Awards 2025 у Flagey, знаковій споруді у стилі ар-деко у Брюсселі.

Усі охочі можуть взяти участь в онлайн-голосуванні Public Choice Award 2025, за результатами якого переможець отримає винагороду у розмірі 10,000 євро. Проголосувати можна до 12 вересня.