Одеську кіностудію очолила Ганна Дочева

Дочева змінила на цій посаді Андрія Осіпова, який очолював студію з кінця 2016 року.

Ганну Дочеву призначено виконувачкою обов’язків голови правління Одеської кіностудії. Вона змінила на цій посаді Андрія Осіпова, який очолював студію з кінця 2016 року і нещодавно був призначений головою Державного агентства України з питань кіно.

Про це йдеться у повідомленні Одеської кіностудії у фейсбуці.

Ганна Дочева змінила на цій посаді Андрія Осіпова, який очолював студію з кінця 2016 року. Його нещодавно призначили головою Державного агентства України з питань кіно.

Дочева працює на кіностудії з 2018 року. Впродовж останніх п’яти років вона очолювала дочірнє підприємство ТОВ "Одеса Фільм Продакшн". Серед продюсованих нею проєктів — повнометражні фільми "Нереальний КОПець", "Чому я живий", "Дві правди", "Край ріки", "Довженко", а також низка короткометражок і ютуб-проєктів.

"З 2024 року Ганна є членкинею правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. Вона входить до дирекції щорічного конкурсу короткометражних проєктів імені Кіри Муратової "Короткі зустрічі", координує премію "Легенди Одеської кіностудії" та є членкинею дирекції Українського національного кінофестивалю "Кіно заради Перемоги" ("Cinema for Victory")", — розповіли в Одеській кіностудії.