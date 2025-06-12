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В Україні створили Асоціацію неігрового кіно

Вона має допомагати вирішувати виклики документалістів, посилювати колективну суб’єктність і  представляти спільноту на міжнародному рівні.

В Україні створили Асоціацію неігрового кіно
презентація Асоціації неігрового кіно України
Фото: Стас Карташов, Docudays UA

11 червня під час фестивалю Docudays UA в Києві відбулася презентація Асоціації неігрового кіно України — нового професійного об’єднання документалістів, ідеться на сайті «Документи».

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Як повідомили ініціатори, мета Асоціації — оперативне реагування на виклики професії, посилення колективної суб’єктності та представлення української документалістики на міжнародному рівні.

«Для участі у міжнародних подіях чи переговорах важливо презентувати не тільки себе, а й велику спільноту. І завдяки Асоціації буде більше механізмів для глобальних процесів», — заявила продюсерка Ольга Брегман.

До ініціативної групи також увійшли режисерка Єлизавета Сміт, засновник «Вавилон’13» Володимир Тихий і режисер Іван Сауткін. Модераторкою презентації виступила арт-критикиня Лєна Чиченіна.

Організатори наголосили, що в Україні бракує стабільної державної підтримки неігрового кіно, зокрема, у фінансуванні та доступі до зйомок. Асоціація має на меті стати сталою та незалежною інституцією, яка захищатиме інтереси галузі.

Подавати заявку на членство в Асоціації можна з 15 липня до 15 вересня. Кандидати повинні мати досвід у створенні неігрового кіно, бути мотивованими до розвитку спільноти та мати рекомендації колег. Члени Асоціації сплачуватимуть внески.

  • Схожі професійні об’єднання діють у Грузії, Молдові, європейських країнах. В Україні є досвід співпраці й колективного виробництва фільмів об’єднання «Вавилон’13».
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