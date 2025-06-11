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В Києві відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської академії імені Бойчука

Виставка відкриється 12 червня.

В Києві відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської академії імені Бойчука
Пошкодження академії імені Бойчука
Фото: Ростислав Карандєєв у Facebook

В Національній спілці архітекторів України відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

“Мета заходу - обрати найкращі ідеї для створення сучасного науково-творчого простору з арт-двором для закладу освіти”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в цей день оголосять переможців конкурсу, до участі в якому долучилися найкращі архітектурно-дизайнерські школи України.

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Відкриття виставки відбудеться 12 червня о 12:00 за адресою вул. Грінченка, 7 (3 поверх, зелена зала). 
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