В Києві відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської академії імені Бойчука

В Національній спілці архітекторів України відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.
Про це повідомила пресслужба МКСК.
“Мета заходу - обрати найкращі ідеї для створення сучасного науково-творчого простору з арт-двором для закладу освіти”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, в цей день оголосять переможців конкурсу, до участі в якому долучилися найкращі архітектурно-дизайнерські школи України.
Відкриття виставки відбудеться 12 червня о 12:00 за адресою вул. Грінченка, 7 (3 поверх, зелена зала).
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- Бюро ЮНЕСКО в Україні, МКСК та Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука підписали Меморандум на відновлення будівель академії.