В Києві відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської академії імені Бойчука

В Національній спілці архітекторів України відбудеться виставка конкурсних проєктів з відновлення Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

“Мета заходу - обрати найкращі ідеї для створення сучасного науково-творчого простору з арт-двором для закладу освіти”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в цей день оголосять переможців конкурсу, до участі в якому долучилися найкращі архітектурно-дизайнерські школи України.

Відкриття виставки відбудеться 12 червня о 12:00 за адресою вул. Грінченка, 7 (3 поверх, зелена зала).