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Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука

Постраждала завідувачка лабораторії.

Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Пошкодження академії імені Бойчука
Фото: Ростислав Карандєєв у Facebook

Унаслідок російського удару по Києву зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 

Студенти і викладачі не встигли дійти до укриттів, оскільки перші вибухи пролунали через декілька секунд після тривоги. Уламки ракет впали в сусідні приміщення, повідомив в.о. міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждала завідувач лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні", – сказав він.

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва
Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва
Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва
Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва
Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва
Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука була започаткована ще в 1938 році. Має два факультети.

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