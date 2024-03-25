Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука

Унаслідок російського удару по Києву зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Студенти і викладачі не встигли дійти до укриттів, оскільки перші вибухи пролунали через декілька секунд після тривоги. Уламки ракет впали в сусідні приміщення, повідомив в.о. міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждала завідувач лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні", – сказав він.

Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Фото: faceboo/Ростислав Карандєєв Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука була започаткована ще в 1938 році. Має два факультети.