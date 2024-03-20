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Нідерланди повернули 8 незаконно вивезених з України предметів археології

Ці предмети у березні 2023 року затримали нідерландські митники.

Нідерланди повернули 8 незаконно вивезених з України предметів археології
Нідерланди повернули незаконно вивезені з України предмети археології
Фото: Пресслужба Мінкультури

Нідерланди передали посольству України вісім предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Йдеться про наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя”, - йдеться у повідомленні.  

Ці предмети у березні 2023 року затримали нідерландські митники. Слідство показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені. 

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Після того, як експерти Національного музею історії України підтвердили цей висновок, предмети взяли під охорону. 

В свою чергу, власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них.

Ці предмети археології є культурними цінностями України і мають історичне, наукове, етнографічне значення для держави. 

  • Естонія та Україна домовились щодо передачі в нашу країну археологічних артефактів різних епох, які є частиною культурної спадщини України. Йдеться про 274 артефакти, які в 2019 році намагались незаконно ввезти в Естонію.

  • Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України. Це сталось в листопаді 2023 року.

  • Раніше у Мінкультури повідомили, що після повернення "Скіфського золота" до України заплановано організувати виставку артефактів.

  • Крім того, Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.

  • Раніше іспанська поліція повідомляла, що в угруповання контрабандистів входило двоє українців та троє іспанців. Слідство розпочалося після того, як іспанські правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність. 

  • Вперше золотий виріб історичного значення слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесмену.

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