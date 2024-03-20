Нідерланди повернули 8 незаконно вивезених з України предметів археології

Ці предмети у березні 2023 року затримали нідерландські митники.

Нідерланди передали посольству України вісім предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Йдеться про наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя”, - йдеться у повідомленні.

Ці предмети у березні 2023 року затримали нідерландські митники. Слідство показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені.

Після того, як експерти Національного музею історії України підтвердили цей висновок, предмети взяли під охорону.

В свою чергу, власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них.

Ці предмети археології є культурними цінностями України і мають історичне, наукове, етнографічне значення для держави.