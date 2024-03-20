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Нідерланди закуплять боєприпаси для українських F-16

Також Нідерланди з партнерами уклали контракт на нові дрони.

Нідерланди закуплять боєприпаси для українських F-16
Винищувачі F-16
Фото: EPA/UPG

Нідерланди продовжують постійну підтримку України, зокрема закуплять боєприпаси для українських F-16 та дрони.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. 

“Ми закупимо боєприпаси для українських літаків F-16 на 150 млн євро безпосередньо у виробників”, - написала Оллонґрен. 

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Крім того, додала міністерка, Нідерланди разом із країнами-партнерами уклали контракт на нові ISR-дрони на суму близько 200 млн євро.

Яка ситуація з винищувачами для України

  • Наша держава може розгорнути F-16 вже в липні цього року, але тільки декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.

  • The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. 

  • Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.

  • Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.
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