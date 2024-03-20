Нідерланди закуплять боєприпаси для українських F-16

Нідерланди продовжують постійну підтримку України, зокрема закуплять боєприпаси для українських F-16 та дрони.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
“Ми закупимо боєприпаси для українських літаків F-16 на 150 млн євро безпосередньо у виробників”, - написала Оллонґрен.
Крім того, додала міністерка, Нідерланди разом із країнами-партнерами уклали контракт на нові ISR-дрони на суму близько 200 млн євро.
Яка ситуація з винищувачами для України
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Наша держава може розгорнути F-16 вже в липні цього року, але тільки декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
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The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
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Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.