Боєприпаси для ЗСУ: 35 мільйонів євро виділяє Литва на чеську ініціативу

Уряд Литви оголосив про виділення 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у соцмережі Х (Twitter).
"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги!" – написала Шимоніте.
Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 20, 2024
Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow
- На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел оголосив, що знайшов можливість придбати для України 800 000 боєприпасів. Прага закликала союзників долучитися фінансуванням. Понад десять країн сказали, що зроблять внески. 800 000 боєприпасів хочуть закупити протягом цього року.
- Чехія вже доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. За інформацією джерел, перші поставки надійдуть до червня.
- Наразі до чеської ініціативи приєдналися 18 держав: серед них Канада, Німеччина, Нідерланди, Польща та ін.
- Зокрема, Канада виділить 40 млн $, а Фінляндія 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.