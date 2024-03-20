Боєприпаси для ЗСУ: 35 мільйонів євро виділяє Литва на чеську ініціативу

Литва долучилася до ініціативи щодо закупівлі снарядів для ЗСУ.

Уряд Литви оголосив про виділення 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у соцмережі Х (Twitter).

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги!" – написала Шимоніте.