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WSJ: Чехія організовує купівлю боєприпасів для України у союзників РФ

За інформацією видання, країна використовує хороші зв'язки з країнами "глобального півдня" для реалізації своєї ініціативи.

WSJ: Чехія організовує купівлю боєприпасів для України у союзників РФ

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що чеська ініціатива надання Україні 800 000 боєприпасів до кінця 2024 року включає в себе купівлю зброї в країн, які прихильно ставляться до Кремля.

Журналісти дізналися, що представники Чехії користуються минулим країни, яка входила до соціалістичного табору та має хороші зв'язки з країнами "глобального півдня", серед яких чимало тих, що не критикують Росію за розв'язану в Україні війну.

Чехія, за словами спецпредставника з питань України Томаша Копечного, виступає посередником, який передає замовлення та оплату від західної держави. Логістика вантажу відбувається через треті країни - щоб убезпечити поставника від негативної реакції Москви. Конфіденційність відіграє велику роль в успіху цієї справи.

 

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