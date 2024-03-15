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Португалія пообіцяла 100 млн євро для чеської схеми постачання боєприпасів для України

Йдеться про боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Португалія пообіцяла 100 млн євро для чеської схеми постачання боєприпасів для України
Міністр оборони Португалії Азередо Лопес
Фото: EPA/UPG

Португалія виділить 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів) на ініціативу Чехії з постачання в Україну боєприпасів із третіх країн, повідомляє Reuters із посиланням на  Міністерство оборони країни.

У міністерстві заявили, що ініціатива спрямована на швидку доставку максимально можливої кількості боєприпасів різного калібру, зокрема калібру 155 міліметрів.

“Використання цих боєприпасів на полі бою досягло надзвичайно високого рівня, що робить життєво важливим і терміновим для України отримання додаткових боєприпасів, щоб відповісти на триваючі та більш інтенсивні атаки Росії”, – йдеться в заяві міністерства.

Вчора, 14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни блоку повинні негайно збільшити військову допомогу для України. Очільник Альянсу заявив, що Україні бракує боєприпасів. 

У лютому Чехія заявила, що знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування. Чехія знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і снарядів калібру 122 мм, які можуть переправити в Україну за кілька тижнів.

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