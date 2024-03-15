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Міноборони Британії має дані про заміну російського командувача морських сил

Звільнення послідувало за втратою "Сергія Котова".

Міноборони Британії має дані про заміну російського командувача морських сил
Микола Євменов
Фото: Відкриті дані (взято з РБК-Україна)

Кремль "дуже ймовірно" 10 березня замінив командувача Військово-морських сил адмірала Миколу Євменова після важких втрат у Чорному морі. За даними міністерства оборони Великої Британії, його замінив адмірал Олександр Моїсеєв.

Звільнення Євменова послідувало за відстороненням другого за час повномасштабного вторгнення командувача Чорноморського флоту та втратою корвета "Сергій Котов". Це вже дев'ятий великий корабель, втрачений росіянами протягом повномасштабного нападу. 

Моїсеєв раніше командував ЧФ. Схоже, що першим завданням на посаді буде стабілізувати для росіян ситуацію в Чорному морі. 

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