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Україна повернула тіла 100 загиблих захисників

Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.

Україна повернула тіла 100 загиблих захисників
Евакуація загиблих (архівне фото)

Україна повернула тіла 100 загиблих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після ідентифікації тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

"Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться у повідомленні.

Полеглих захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

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