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​СБУ затримала "далекобійника", який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту

За кермом фури чоловік заїжджав на територію портів, де намагався приховано фіксувати геолокації.

​СБУ затримала "далекобійника", який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту
СБУ затримала ворожого агента
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Для збору розвідданих чоловік діяв під прикриттям водія-далекобійника, який нібито здійснює міжрегіональні вантажні перевезення. За кермом фури він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

Фото: СБУ

"Окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність", - зазначили в СБУ.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати окупантам.

Фото: СБУ

Також стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

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