​СБУ затримала "далекобійника", який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"У результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Для збору розвідданих чоловік діяв під прикриттям водія-далекобійника, який нібито здійснює міжрегіональні вантажні перевезення. За кермом фури він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.
"Окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність", - зазначили в СБУ.
Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати окупантам.
Також стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.