Ворог намагається прорвати оборону у смугах трьох бригад на Авдіївському напрямку, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав підрозділи Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку", - написав головнокомандувач.

Наступальні дії росіяни підтримують інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація ворога періодично наносить удари КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

Сирський наголосив, що в таких умовах найбільш ефективні способи ведення оборони це: знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

"Саме організації і забезпечення цих питань була присвячена моя робота. Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку. Продовжуємо роботу", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Що відбувається на Авдіївському напрямку (зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”)