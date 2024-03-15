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​На підступах до Києва збито близько півтора десятка ворожих "шахедів", - КМВА

Росіяни атакували з північного напрямку.

​На підступах до Києва збито близько півтора десятка ворожих "шахедів", - КМВА
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

Сьогодні вночі Росія здійснила чергову повітряну атаку на столицю України. Цього разу ворог запустив безпілотники типу "Shahed" із Курської області РФ.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що на Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятка - були уражені ще на підступах до міста!", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у столиці без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російська армія атакувала українців ракетами та ударними безпілотниками Shahed. Захисникам вдалося відбити дронову атаку – вони збили 27 із 27 БпЛА у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

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