Держдеп США засудив "псевдовибори" на окупованих українських територіях

Речник чітко заявив, що Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим - це Україна.

Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що ніколи не визнавав і не визнаватиме "вибори президента РФ", які окупанти проводять на тимчасово підконтрольних їм українських територіях.

Під час щоденного брифінгу речник Метью Міллер виступив із заявою щодо засудження спроб Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність України. Вибори на окупованих териріях у відомстві називають фіктивними.

"Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим - це Україна", - підкреслив Міллер.

Речник також зазначив, що результати "псевдовиборів" будуть "такими, як скажуть у Москві", адже вони не здатнві відображати реальне волевиявлення громадян, яких змушують голосувати.

"США будуть використовувати всі інструменти для притягнення до відповідальності осіб, які виконують роль "спостерігачів" на фіктивних виборах", - підсумував виступ речник Держдепу.