З технічної точки зору дуже малоймовірно, що росіяни запустять ЗАЕС, - Галущенко

Росіяни заявляли про те, що вони намагаються запустити Запорізьку АЕС, але на сьогодні це дуже малоймовірно з технічної точки зору.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

"Не кажучи вже про те, що тоді треба просто закрити очі на безпеку. Я не уявляю, як росіяни можуть подолати існуючі виклики та проблеми", - зазначив Галущенко.

Він додав, що є проблема із недостатності води внаслідок російського терору та підриву Каховської дамби.

"По-друге, стан обладнання. Ми бачимо, що на станції є витоки й що загальновизнані у світі стандарти безпеки не дотримуються. По-третє, на сьогодні у росіян немає можливості передавати вироблену на ЗАЕС електроенергію, адже існують лише лінії, які з'єднують станцію з українською енергосистемою", - наголосив міністр.

Галущенко переконаний, що "запуск ЗАЕС під російським контролем – це фантастичний сценарій".

Крім того, багато країн під час виступів на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ заявляли, що питання запуску ЗАЕС є складним також в політичному плані.

"Адже сьогодні станція перебуває під контролем неліцензованого персоналу, який не може оперувати атомним об'єктом. Це – одна із ключових норм ядерної та фізичної безпеки. Усім абсолютно очевидно, що станція – українська. І це зазначено в усіх звітах МАГАТЕ. А отже, якщо на станції немає українського ліцензованого персоналу – а зараз ми вже фактично у такій ситуації – то не може хтось інший оперувати цим атомним об'єктом", - сказав Герман Галущенко.