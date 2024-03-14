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Росіяни обстріляли Сумщину і поранили чотирьох людей

Також обстрілом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.

Росіяни обстріляли Сумщину і поранили чотирьох людей
Наслідки обстрілу Сумської області (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 березня, російські окупанти з території РФ обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області з мінометів.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

“Унаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу”, - розповіли в прокуратурі. 

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Втім, в цей час росіяни завдали удару по місту, використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, 43-х та 64-х років, отримали осколкові поранення. 

Також обстрілом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.

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