Росіяни обстріляли Сумщину і поранили чотирьох людей

Також обстрілом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.

Сьогодні, 14 березня, російські окупанти з території РФ обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області з мінометів.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

“Унаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу”, - розповіли в прокуратурі.

Втім, в цей час росіяни завдали удару по місту, використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, 43-х та 64-х років, отримали осколкові поранення.

Також обстрілом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.