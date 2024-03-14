Росіяни обстріляли Сумщину і поранили чотирьох людей

Сьогодні, 14 березня, російські окупанти з території РФ обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області з мінометів.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.
“Унаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу”, - розповіли в прокуратурі.
Втім, в цей час росіяни завдали удару по місту, використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, 43-х та 64-х років, отримали осколкові поранення.
Також обстрілом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.
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Цієї ночі росіяни вдарили по Сумській області безпілотниками Shahed. Даних про поранених в ОВА не повідомили.
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