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На Одещині затримали чоловіка, який намагався за допомогою хабара переправити “клієнта” за кордон

Затриманий хотів дати прикордонникам тисячу доларів хабара.

На Одещині затримали чоловіка, який намагався за допомогою хабара переправити “клієнта” за кордон
Український прикордонник (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та Нацполіції затримали чоловіка, який пропонував хабар за втечу “клієнта” за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затриманий у Одеській області чоловік пообіцяв за 1500 доларів забезпечити втечу “клієнта” до Молдови. З цієї суми 500 доларів він планував залишити собі, а 1000 доларів заплатити прикордонникам.

Передача грошей мала відбутись у закинутій фермі, де його й спіймали “на гарячому”.

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Чоловіку оголосили про підозру та відправили під варту. На чоловіка, який хотів втекти до Молдови, склали адмінпротокол. Справу скерували до суду.

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