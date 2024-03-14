На Одещині затримали чоловіка, який намагався за допомогою хабара переправити “клієнта” за кордон

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та Нацполіції затримали чоловіка, який пропонував хабар за втечу “клієнта” за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Затриманий у Одеській області чоловік пообіцяв за 1500 доларів забезпечити втечу “клієнта” до Молдови. З цієї суми 500 доларів він планував залишити собі, а 1000 доларів заплатити прикордонникам.
Передача грошей мала відбутись у закинутій фермі, де його й спіймали “на гарячому”.
Чоловіку оголосили про підозру та відправили під варту. На чоловіка, який хотів втекти до Молдови, склали адмінпротокол. Справу скерували до суду.
- Прикордонники затримали ще одного порушника, який спробував незаконно пробратися до Молдови. Для цього чоловік перевтілився у міфічного персонажа - одягнув латексний костюм, плащ-мантію і латексну маску.
- Співробітники ДПСУ затримали групу бажаючих втекти до Придністровського регіону Молдови.
- Чоловік, який намагався незаконно потрапити до Молдови, не зміг зробити це через вовків і був змушений покликати на допомогу прикордонників.