Він заліз на дерево і викликав допомогу.

Чоловік, який намагався незаконно потрапити до Молдови, не зміг зробити це через вовків і був змушений покликати на допомогу прикордонників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Утікач перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Він не зміг перетнути кордон через вовків, заліз на дерево і звернувся по допомогу через службу "Довіра" ДПСУ.

Фото: ДПСУ Затримання при спробі незаконно перетнути кордон

На пошуки чоловіка прикордонники вирушили зі службовим собакою. Порушника попри зізнання притягнуть до адміністративної відповідальності.