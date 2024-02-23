Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо єдиної роумінгової системи з ЄС

Глава Мінцифри зазначив, що країна стала на крок ближче до цифрового безвізу з ЄС.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники – в Україні. Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС”, – написав Федоров.

Він подякував парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Міністр сподівається, що народні депутати проголосують за законопроєкт загалом.