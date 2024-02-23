Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо єдиної роумінгової системи з ЄС

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники – в Україні. Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС”, – написав Федоров.
Він подякував парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Міністр сподівається, що народні депутати проголосують за законопроєкт загалом.
- У липні 2023 року Єврокомісія ще на рік продовжила дію спрощеного роумінгу для України.
- У квітні 2023 року Рада ЄС дала “зелене світло” мобільному роумінгу з Україною.